Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

As bets autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou nesta semana ofício às empresas cobrando a apresentação dos documentos.

As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

Segundo a pasta, as notificações foram emitidas tanto aos agentes operadores de apostas , autorizados diretamente pelo Ministério da Fazenda, quanto para as empresas que operam sob decisões judiciais.

LEIA TAMBÉM | Série de reportagem mostra como as apostas esportivas e os jogos de azar podem representar ameaça de vício



Cada plano deve detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências de forma a prevenir crimes financeiros no setor de apostas.

A apresentação das políticas de prevenção segue as diretrizes da Lei 14.790/2023 e da Portaria 1.143/2024 da SPA. Quem não cumprir as determinações pode sofrer sanções.