Terceiro suspeito da morte de turistas na Praia do Futuro é preso no Sergipe

Duplo homicídio aconteceu no dia 1º de abril e vitimou dois homens dentro de uma Hilux na Capital. Eles eram naturais do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e eram ligados a apostas e rinhas de galo

O terceiro suspeito de envolvimento no duplo homícidio na Praia do Futuro, em Fortaleza, no dia 1º de abril, foi preso nessa quinta-feira, 24, no município de Indiaroba, em Sergipe. O homem, apontado como autor dos disparos contra as vítimas, desembarcou no Aeroporto de Fortaleza horas antes de cometer o crime.

As vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Renato Faria de Azeredo, de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, e André Luís Guellen, de 43 anos, do Rio Grande do Sul. Eles estavam na Capital a passeio e foram mortos enquanto estavam dentro de uma caminhonete Hilux.