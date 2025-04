Dupla é presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Juazeiro do Norte

Um dos suspeitos capotou o veículo ao tentar fugir da abordagem no bairro Pio XII no último sábado, 26

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Juazeiro do Norte , foram presos em flagrante, na tarde do último sábado, 26. Durante abordagem policial, os suspeitos tentaram fugir e capotaram o veículo em que estavam.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm 23 e 24 anos e já possuíam passagens pela polícia. O homem de 23 anos responde por homicídio doloso, tráfico de drogas e receptação, enquanto o outro já havia sido autuado anteriormente por tráfico de drogas.

As prisões ocorreram no bairro Pio XII, após uma tentativa de fuga. Segundo informações da corporação, ao perceberem a aproximação dos agentes, um dos indivíduos tentou escapar em um automóvel, mas acabou perdendo o controle do veículo e capotou. Após o acidente, o suspeito foi capturado.

Apreensão de arma de fogo e drogas

Durante a abordagem, as equipes apreenderam uma arma de fogo e porções de drogas com os suspeitos. Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde a dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após os procedimentos legais, os homens foram colocados à disposição da Justiça e permanecem detidos. A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam para apurar a participação dos suspeitos em outras ações criminosas registradas na região do Cariri.