PMCE apreende drogas após captura de suspeito na Paupina

Uma ocorrência no bairro Paupina, em Fortaleza, resultou na apreensão de um colete balístico, 72 gramas de maconha, 34 gramas de cocaína e duas balanças de precisão. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 25, seguindo a captura de um suspeito por composição do 16º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A equipe patrulhava um condomínio residencial na Capital cearense quando um homem tentou se afastar após perceber a chegada da viatura. Em seguida, durante acompanhamento tático, o suspeito tentou entrar em uma residência.