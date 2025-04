Grupo falsificava documentos em laboratório no Eusébio para golpes virtuais

Sete pessoas foram presas na primeira fase da operação ‘Spectre’, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias e estelionatos eletrônicos foi desarticulado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) durante a primeira fase da operação ‘Spectre’. As investigações revelaram que os criminosos falsificavam certidões de nascimento e identidades em um laboratório clandestino localizado no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A primeira fase, deflagrada nesta segunda-feira, 28, prendeu sete pessoas, sendo cinco prisões realizadas em Fortaleza, uma no Eusébio, e uma em Belém do Pará (PA).

Leia Mais | E-mail ou WhatsApp: MP começa a notificar envolvidos em investigações policiais

Além disso, foi realizado o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão, no qual quatro veículos foram apreendidos. As ações foram realizadas por meio dos agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Como grupo fazia falsificações O laboratório funcionava dentro da residência de um dos alvos que foi preso e contava com material próprio para a fabricação de documentos falsos. Entre os itens identificados pelos agentes, havia impressoras, papel específico para impressão de documentos e documentos já falsificados em terceira pessoa. Além do laboratório, as investigações apontam que o grupo operava desde 2021 com diversas metodologias fraudulentas a partir do tipo de golpe operado pela organização.

Entre as práticas investigadas, estão os empréstimos fraudulentos feitos em nome das vítimas, saques indevidos do FGTS e a abertura de contas bancárias que burlavam a biometria facial. Além disso, os criminosos utilizavam a técnica de spoofing, um golpe eletrônico em que o número telefônico dos criminosos era disfarçado como sendo de instituições bancárias. Com isso, as vítimas eram induzidas a liberar o acesso indevido a seus aplicativos bancários, resultando em prejuízos financeiros. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, Alan Araújo, todas as metodologias dos golpes funcionavam de forma virtual e aconteciam de acordo com o tipo de crime que seria aplicado às vítimas.

O delegado cita que, em alguns casos, os criminosos se passavam por central bancária e conseguiam que as vítimas fornecessem o acesso ao aplicativo do banco para realizar transferências. Leia Mais | Suspeito de matar homem na Jovita Feitosa é preso pela Polícia Civil Outros casos estavam ligados ao uso indevido do nome da vítima no sistema de FGTS para saque do valor e, em alguns golpes, não havia a necessidade do contato com a vítima, apenas a captação dos dados para os outros tipos de golpes. Um deles estava ligado à burla da biometria facial para acessar contas bancárias.