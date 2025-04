Suspeito de matar homem na Jovita Feitosa é preso pela Polícia Civil

Repórter do caderno de Cidades

Vítima era faccionada, conforme a Polícia Civil, e cobrava "taxas" de comerciantes do Centro. Ele teria sido morto por comprar drogas de outros fornecedores

O crime foi no último dia 16 de outubro no bairro Parquelândia , em Fortaleza .

Um homem de 25 anos foi preso na sexta-feira, 25 de abril, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), suspeito de envolvimento no assassinato de Isaac de Carvalho Alves , de 26 anos.

Durante as buscas no imóvel onde o suspeito se encontrava, os policiais encontraram 60 gramas de maconha, 4 gramas de cocaína, um revólver calibre 32 e duas munições de revólver calibre 38.

Além do cumprimento do mandado, Francisco Graciliano foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Contra Francisco Graciliano Gomes de Souza, conhecido como GG, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele foi capturado no bairro Montese.

Conforme a investigação da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Edemir dirigiu a motocicleta utilizada no crime, enquanto Marcos Guilherme efetuou os disparos. Já Francisco Graciliano teria atraído a vítima para o local do crime.

Grupo cobra taxas de comerciantes do Centro de Fortaleza

Ainda conforme a Polícia Civil, tanto Isaac, quanto os homicidas eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Como O POVO mostrou no último dia 7 de abril, Isaac era suspeito de integrar um grupo que não só trafica drogas como cobra “taxas” de comerciantes e prestadores de serviço no Centro de Fortaleza.

Conforme a denúncia do MPCE, Edemir tomou conhecimento de que Isaac estava adquirindo drogas de outros traficantes que não o homem apontado como chefe do CV no Centro, Anderson Ricardo Lima da Rocha, o “Escobar”, de 29 anos.