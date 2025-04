Ex-PM é baleado no Carlito Pamplona, em Fortaleza

“No caso, as circunstâncias dos crimes, aliadas aos elementos carreados aos autos — de que não fora encontrada arma junto ao local onde as vítimas caíram, bem como estas não possuírem antecedentes criminais, além do modus operandi que os acusados narraram — levaram à conclusão que os denunciados pretendiam executar as vítimas porque andavam numa moto simples em horário tardio, havendo mera dedução abjeta de que seriam dois criminosos”, afirmou na denúncia o promotor Elio Ferraz Souto Junior.

O caso ainda não foi julgado na esfera criminal. Audiência de instrução está marcada para o próximo dia 26 de agosto.