Homem é alvejado por disparos e morre na avenida Jovita Feitosa, na Parquelândia

Conforme informações de populares ao O POVO , o homem estaria dentro de um carro quando um motociclista efetuou vários disparos contra o veículo. A vítima saiu do carro em desespero e acabou caindo na via sem vida.

Um homem sem identificação foi encontrado morto com um tiro nas costas, na avenida Jovita Feitosa, na Parquelândia, em Fortaleza, no fim da tarde desta quarta-feira, 16.

O POVO procurou a Secretaria de Proteção Social e Defesa Pública (SSPDS), que informou que a ocorrência foi recebida por volta das 17h54min. Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local.