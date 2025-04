Apontado como chefe de facção seria sócio de empresa de internet em Fortaleza

Em um Boletim de Ocorrência (BO), um outro prestador de serviço narrou que uma equipe foi ameaçada por integrantes do CV no momento em que iriam consertar cabos de internet que haviam sido cortados. A empresa que seria ligada a Farmácia, porém, passou incólume pelo vandalismo.

“Segundo os usuários, os ameaçadores que iam às suas casas diziam que era ordem do ‘FARMÁCIA’”, consta em trecho do depoimento. “Nesse contexto, chegaram a perder em torno de quarenta clientes que deixaram sua empresa por medo das referidas empresas”.

Uma testemunha, cuja identidade foi mantida em sigilo, afirmou à Polícia Civil que Luciano havia se tornado sócio dessa empresa. Além disso, Luciano ainda teria tomado uma vila de casas localizada na rua Luzia Moreira, no Bonsucesso.



“(...) por meio de ações violentas, (Luciano) assumiu o controle do conjunto habitacional, utilizando-o para a cobrança de aluguéis, o que implicou em enriquecimento ilícito e na instalação de membros da facção, com o intuito de fortalecer o grupo na região", afirma na denúncia o MPCE, que acrescenta que o acusado ainda tinha a intenção de inaugurar um restaurante no local, “visando a lavagem de dinheiro proveniente do comércio ilegal de entorpecentes”.



"Farmácia" é reconhecido como patrão no meio do crime

A investigação ainda identificou que Luciano estava construindo um imóvel de “alto padrão” na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati (Litoral Leste do Estado). Ele ainda dirigia de “forma exclusiva” um veículo Jeep Compass, cujo registro está em nome de terceiro. A Justiça decretou, de forma liminar, o sequestro do veículo para uso da Polícia.