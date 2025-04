Missas de Fortaleza serão dedicadas a Francisco até o conclave; entenda

Sentimento de luto pela morte do papa Francisco percorre o mundo / Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP

O sentimento de luto pela morte do papa Francisco percorre o mundo. Em Fortaleza, todas as missas estão sendo dedicadas ao pontífice e seguirão assim até o momento de escolha do novo representante máximo da Igreja Católica. As orações em dedicação ao papa iniciaram no dia da morte dele, em 21 de abril, conforme esclareceu a Arquidiocese da Capital cearense. Com o início do Novendiali, a programação seguirá destinada ao santo padre nas 148 paróquias.

O período se refere a um novenário de orações eucarísticas, determinado pelo Vaticano e tradicional em troca de papas. O Novendiali teve início neste sábado, 26 e se encerra em 4 de maio. É diretamente seguido do Conclave - eleição do novo papa. Assessor e sacerdote, padre Vanderlúcio Souza, informou que não estão previstas orientações para celebrações especiais para este sábado. "A motivação foi acompanhar o funeral do Santo Padre realizado em Roma", disse, reforçando o seguimento das programações normais da Arquidiocese pelos próximos dias. "Em sufrágio de sua alma", completou, no entanto. A agenda de missas na capital cearense pode ser conferida no portal da Arquidiocese de Fortaleza.

O domingo, 27, contará com a Festa da Misericórdia, no bairro Mondubim, a partir das 15h. Será voltada à memória do papa. Além disso, todas as Missas nos Centros de Evangelização e capelas de adoração perpétua estão com a foto do papa. “Para que todos rezemos por ele e por esse tempo que vivemos esse luto cheio de esperança”. Durante o Carnaval, a Comunidade Shalom dedicou o evento Renascer à saúde de Francisco, na época internado.