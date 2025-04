Fundador do Shalom reza diante do corpo do papa Francisco na Itália

Fundador da Comunidade Católica Shalom, Moysés Azevedo, reza por 30 minutos diante do caixão de Papa Francisco nesta quinta-feira, 24, no Vaticano / Crédito: Reprodução/ Dicasterium pro Communicatione

Nomeação para o novo Dicastério para a Evangelização Em 2023, Moysés Azevedo foi nomeado para o recém-criado Dicastério para a Nova Evangelização. Ele já atuava como membro do Dicastério para os Leigos, a Família e Vida desde 2019. O fundador da Shalom também colaborou como consultor no antigo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, cujas atribuições foram incorporadas ao novo dicastério. De acordo com a associação, a nomeação reforça o compromisso da Comunidade com a evangelização, missão que Moysés diz abraçar desde a fundação do grupo.