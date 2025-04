Cerimônias de despedida do papa Francisco

Segue o programa oficial das cerimônias de despedida do primeiro pontífice latino-americano, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

A última viagem do papa Francisco terminou neste sábado(26), após uma missa em vários idiomas na Praça de São Pedro, de onde seu caixão foi levado para a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, para o sepultamento.

Abertura da Praça de São Pedro no Vaticano.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky também compareceu à cerimônia e se encontrou com Trump nos bastidores.

Início da Missa das Exéquias presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e sacerdotes.

O caixão de madeira e zinco, lacrado na noite de sexta-feira, foi colocado na praça, em frente ao altar.

As delegações foram colocadas em fileiras em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estavam Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e o presidente italiano Sergio Mattarella.