Após funeral do papa, veja programação dos 9 dias de orações para Francisco

O sepultamento do papa Francisco, neste sábado, 26, não representa o fim de homenagens ao sufrágio do pontífice. Nove dias de orações seguirão até o momento do Conclave, no qual será escolhido o novo representante máximo da Igreja Católica.

Este período de orações eucarísticas é chamado de Novendiali. Inicia-se logo após o enterro do papa e durará até o dia 4 de maio, em uma programação já determinada e divulgada pelo Colégio Cardinalício - de cardeais do Vaticano.