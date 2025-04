Dois homens são executados dentro de Hilux na Praia do Futuro

O criminoso realizou vários disparos e fugiu no sentido do bairro Papicu. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o crime e informou que as vítimas não foram identificadas formalmente.

Dois homens foram executados dentro de uma caminhonete Hilux nesta terça-feira, 1º, na Praia do Futuro , em Fortaleza. Conforme fonte policial, as vítimas foram abordadas por um homem em uma motocicleta preta sem placa que utilizava roupas de entregador de aplicativo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

DHPP investiga o caso

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas", informa o órgão.

O caso será investigado pela 10ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).