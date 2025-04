Suspeitos de matar homens na Praia do Futuro são presos em Pernambuco

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Os alvos, de 27 e 40 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

Dois homens que estariam envolvidos com o duplo homicídio, na terça-feira, 1º, na Praia do Futuro, em Fortaleza, foram presos em Petrolândia, em Pernambuco, um dia após o crime.

As vítimas, que não foram identificadas, foram abordadas por um homem em uma motocicleta preta sem placa que utilizava roupas de entregador de aplicativo.

O criminoso realizou vários disparos e fugiu no sentido do bairro Papicu. O caso está sendo investigado pela 10ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

