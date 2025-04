Parque do Cocó tem novo gestor; saiba quem é

Wlademir Theotônio Braga Gonzaga é o novo gestor do Parque Estadual do Cocó. Ele assumiu as atribuições desde o último dia 10. O antigo gestor era Narciso Ferreira Mota, que foi exonerado do cargo.

Ele foi designado pela titular da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema). A publicação foi lançada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Anteriormente, Wlademir era gestor das Unidades de Conservação (UCs) estaduais, no Maciço de Baturité, Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité, Parque Estadual do Pico Alto e REVIS Periquito Cara-suja.

“O (a) secretário do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, do Decreto nº 32.999, de 27 de fevereiro de 2019, e no Decreto 33.170, de 30 de Julho de 2019, resolve designar, Wlademir Theotônio Braga Gonzaga, a partir de 10 de abril de 2025, para o exercício no(a) Célula do Parque Estadual do Cocó”, diz a publicação no DOE, a qual O POVO teve acesso.

Ações voltadas à sustentabilidade e prevenção de incêndios florestais estão em conjunto de atividades da nova gestão

Questionada pelo O POVO sobre a nova gestão, a Sema afirmou em nota, que a nova gestão iniciará as atividades com um conjunto robusto de ações voltadas à sustentabilidade, participação social e recuperação ambiental.