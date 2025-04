Justiça reconhece erro e retira mandado contra torcedor preso no Castelão

A Justiça acatou o pedido da Defensoria Pública do Estado do Ceará para excluir o mandado de prisão do torcedor capturado por engano na Arena Castelão no início do mês de março. Daniel da Silva, de 40 anos, foi detido durante o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2025, entre Ceará e Fortaleza. A decisão pede ainda que haja atualização no sistema.

O rapaz foi confundido com um homônimo, que tem 37 anos, e que, por coincidência, as mães têm o mesmo nome.