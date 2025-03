Torcedor preso por reconhecimento facial tem tornozeleira retirada por decisão judicial

Homem foi detido durante Clássico-Rei no sábado, 15, na Arena Castelão, em Fortaleza; Ele afirma que foi "confundido" com outra pessoa que teria usado os dados dele

O torcedor preso por reconhecimento facial durante o Clássico-Rei na Arena Castelão, em Fortaleza, no sábado, 15, teve a tornozeleira eletrônica removida após decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nessa quinta-feira, 20.

A Justiça ainda investiga o caso como suposto episódio de "homônimo", devido a possíveis divergências nos dados cadastrais, como a data de nascimento e naturalidade do homem, entre outros.