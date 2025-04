Homem internado no IJF recebe ajuda para reecontrar sua família em Brasília

Ele teria saído do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza para tentar melhores condições de vida. Porém, em situação de rua, acabou sendo atropelado no dia 3 de março. Serviço Social da unidade achou a família do paciente em Brasília

Aos 60 anos, um homem natual do Piauí, que vivia em situação de rua em Fortaleza, voltará para casa após sofrer um atropelamento e ser acolhido pelo serviço social do Instituto Dr. José Frota (IJF).

De acordo com informações da Prefeitura de Fortaleza, o idoso - que não teve o nome divulgado - teria saído do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza para buscar melhores condições de vida, mas em decorrência das dificuldades que sofreu, passou a viver em situação de rua.

Ele foi vítima de um atropelamento e chegou à unidade no dia 3 de março deste ano.

Sem se comunicar com a família há muitos anos, os agentes do serviço social do IJF iniciaram uma busca ativa para garantir que idoso voltasse para o convívio familiar após sua saída do hospital.