Acusado de incendiar cadáver durante velório morre no hospital

Antônio Emerson se queimou quando ateou fogo no caixão e estava internado no IJF. A Polícia investiga o caso como uma morte suspeita

Ao atear fogo contra o caixão, ele sofreu queimaduras. Inicialmente, ele foi atendido em um hospital no município de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza, sendo transferido, em seguida, para Fortaleza, onde permaneceu internado.

Antônio Emerson dos Santos Rodrigues, de 18 anos, acusado de incendiar um cadáver durante um velório que acontecia no município do Trairi , a 126 quilômetros de Fortaleza , morreu no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza nesta quinta-feira, 24. Ele estava internado desde o dia do crime, 1º de abril, quando se feriu ao praticar a ação.

O caso teria relação com facções criminosas. O homem que estava sendo velado seria integrante de organização criminosa e teria sido morto em confronto com a Polícia.

Em um vídeo que mostra o caixão em chamas é possível ouvir os gritos das pessoas que estavam no velório, assustadas com a situação. Emerson teria chegado ao local acompanhado de outros indivíduos e atearam fogo no caixão.

Polícia investiga caso como "morte suspeita"

A Polícia Civil do Ceará informou que investiga as circunstâncias da "morte suspeita" registrada em unidade hospitalar no Centro, em Fortaleza.

Após atear fogo no caixão, o rapaz foi autuado por crime contra o respeito aos mortos, vilipêndio a cadáver, incêndio, corrupção de menores e integrar organização criminosa. O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.