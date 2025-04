São Jorge será homenageado com carreata no domingo, 27, em Fortaleza

Celebrado nesta quarta-feira, 23, o santo guerreiro São Jorge será homenageado no próximo domingo, 27, com a 4ª edição da carreata promovida pelo Centro Espírita de Umbanda São Jorge Guerreiro (CEU), no bairro Boa Vista, em Fortaleza.

O evento reunirá fiéis e praticantes da religião de matriz afro-brasileira em um cortejo que deve percorrer importantes vias da capital cearense.