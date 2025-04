Metrofor inicia revalidação do cadastro de estudantes para o ano de 2025

Quem ainda não tem o cadastro pode solicitá-lo nas mesmas estações, apresentando uma Carteira de Estudante válida e documento com foto. A emissão do documento é feita em 10 dias úteis.

A revalidação tem como objetivo comprovar que o aluno está matriculado para mais um período letivo na sua instituição de ensino para garantir a meia tarifa, assegurando que o benefício seja assegurado a quem tem direito.

Para solicitar a renovação, o estudante deve apresentar os seguintes documentos:

Carteira de estudante de 2025 emitida pela Etufor

Documento de identidade com foto

Cartão do Estudante usado no metrô

Serviço

Revalidação do cadastro de estudantes

Quando: Até 30/6/2025;

Onde: Avenida Carapinima, nº 2087, Benfica. Estação Benfica. Fortaleza (CE);

Avenida Carlos Amora, nº 190, Parangaba. Estação Parangaba. Fortaleza (CE);

Dias e horários de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h (segunda a sexta-feira) - Estação Benfica;

8h às 13h e 14h às 17h (segunda a sexta-feira) - Estação Parangaba;

Documentos necessários: Carteira de estudante de 2025 emitida pela Etufor, documento de identidade com foto, cartão do estudante usado no metrô.

Mais informações: Site do Metrofor