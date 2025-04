Cruz da Primeira Missa no Brasil chega a Fortaleza para celebração

Cruz da Primeira Missa no Brasil / Crédito: Reprodução/ TV Globo

A cidade de Fortaleza vai receber nesta sexta-feira, 25, a cruz da Primeira Missa celebrada no Brasil, em evento promovido pelo Instituo Hesed. Com a presença do arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, o Santo Rosário da Madrugada vai ocorrer na sede do instituto, às 4h da manhã. LEIA TAMBÉM | São Jorge será homenageado com carreata no domingo, 27, em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “BRASIL COM FÉ - Celebrando os 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz” A iniciativa celebra a Primeira Missa realizada no Brasil, que ocorreu em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, há 525 anos. O evento é realizado pelo Movimento Brasil com Fé junto ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor. Luiz Gastão, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Católica, e um dos responsáveis por trazer o artefato religioso para a Cidade, falou sobre impacto da celebração. “Essa relíquia é o símbolo da nossa história religiosa e da fé do povo brasileiro. Levar essa cruz para o Instituto Hesed, em Fortaleza, é uma oportunidade única. Um momento significativo para todos nós.” disse Gastão. Peregrinação da cruz A presença da cruz na capital cearense, integrou a programação da peregrinação da cruz, que percorre 20 cidades do país, entre os dias 12 e 27 de abril.

Depois da visita à Fortaleza, a cruz vai à Salvador, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, todas na Bahia. Em seguida, o artefato retorna à Braga, em Portugal, local onde a cruz de 40 centímetros é exposta. A peça histórica já passou alguns estados brasileiros, tais como: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Pará. Instituto Hesed O Instituto Hesed é uma instituição voltada para a vida religiosa, fundado por Irmã Kelly Patrícia e Irmã Jane Madeleine. O instituto tem realizado transmissões diárias de programações religiosas como: o Rosário da Madrugada, a Novena da Pompeia, do Terço da Misericórdia e do Terço do Combate, promovendo momentos de espiritualidade.