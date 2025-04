Etufor inclui o Terminal José de Alencar em mais uma linha de ônibus

Terminal José de Alencar passa a operar com 47 linhas após a mudança. / Crédito: FÁBIO LIMA

A linha de ônibus 314 – Henrique Jorge/Centro terá seu ponto de retorno transferido para o Terminal José de Alencar, no Centro de Fortaleza, a partir desta segunda-feira, 28. A alteração no itinerário foi divulgada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e busca ampliar as opções de integração para os usuários do transporte público.