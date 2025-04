Fortaleza tem 11 casos de leptospirose em 2025 e 25 mil focos de ratos identificados

As fiscalizações em imóveis, conforme a pasta, ocorrem durante todo o ano, mas são intensificadas no período chuvoso, especialmente nas áreas com maior incidência de casos. “No período chuvoso, a água da chuva se mistura com o esgoto e carrega a bactéria para todo lado. Nessa época, também aumentam os casos de outras doenças, como as viroses. Então, a pessoa pode achar que está com algo simples, mas pode ser leptospirose, que é uma doença grave e pode levar à morte”, explica Joaquim Neto, gerente da célula da vigilância ambiental e riscos biológicos.

De 2021 a 2025, segundo a pasta, Fortaleza registrou 163 casos de leptospirose, com 19 óbitos confirmados no período.

Na manhã desta quarta-feira, 23, agentes de combate às endemias realizaram vistorias em imóveis do bairro Mondubim com foco especial na prevenção da leptospirose.

Moradores que identificarem a presença de ratos podem acionar a Vigilância Ambiental pelo número 156 e solicitar uma vistoria. A equipe agenda a visita para avaliação e, se necessário, controle da infestação.

Mercado dos Peixes, na Avenida Beira-Mar, é um dos locais com presença recorrente de roedores em Fortaleza

Segundo a Célula de Vigilância Ambiental (Cevam), em regiões residenciais, os focos tendem a ocorrer de forma mais aleatória. Um dos locais com presença recorrente é o Mercado dos Peixes, na avenida Beira Mar, Meireles.

“Lá, apesar da coleta [de lixo], há grande movimentação de vísceras e restos de peixe, o que atrai os ratos. Por isso, fazemos o controle químico com frequência nesses locais”, explica o gerente da Cevam, Joaquim Neto.

Região é "um exemplo de ambiente em que a prefeitura atua constantemente por envolver o manuseio de alimentos, o que exige maior rigor sanitário", conforme a Cevam.

Leptospirose: Prefeitura de Fortaleza alerta para os riscos durante o período chuvoso Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Em janeiro deste ano, antes da quadra chuvosa, a Prefeitura realizou uma ação contra roedores no Mercado dos Peixes. Com a chegada do período chuvoso, as ações de vigilância e controle de roedores são intensificadas em diversos pontos da cidade, incluindo áreas de comércio de alimento, informa a pasta da Saúde.

O POVO esteve no Mercado dos Peixes na manhã desta quarta-feira, 23, para verificar a situação. Mesmo durante o dia, foi identificada a presença de ratos. Segundo trabalhadores da região, a incidência de roedores é frequente, principalmente durante a noite.

“Por causa da falta de movimento. Antigamente, tinha bem mais, antes de reformarem, mas ainda tem bastante. Eles ficam principalmente na área dos barcos”, comenta Edirio Gomes, que há 11 anos vende lanches na região do Mercado.

Tiago Santos da Silva, 41 anos, que trabalha como pescador na região desde os 18 anos, explica que a presença de ratos é um problema recorrente em toda a área da Beira-Mar.

“Mas eles ficam muito debaixo dos barcos, escondidos nas madeiras. Eles são raivosos. Já aconteceu de eu estar sentado ali e um passar por cima de mim”, comenta.

Leptospirose é mais frequente após alagamentos; sintomas aparecem em até 2 semanas

De acordo com a médica infectologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Lisandra Damasceno, a leptospirose é uma infecção febril aguda que pode evoluir para quadros graves se não for tratada precocemente.

“Em geral, as pessoas, quando têm exposição com a bactéria que fica no ambiente, adoecem em até duas semanas”, explica.

A especialista alerta que a busca por atendimento médico deve ocorrer logo no início dos sintomas, especialmente se houver histórico de exposição em áreas alagadas ou com presença de roedores.

“Quanto mais cedo o paciente for atendido e o caso for suspeitado, mais rápido começa o tratamento com antibiótico, o que reduz as chances de evolução para formas graves da doença”, diz.

Principais sintomas da leptospirose:

Febre alta

Calafrios

Dor no corpo

Dor intensa nas panturrilhas

Olhos amarelados (icterícia)

Hemorragias (em casos graves)

A prevenção da leptospirose envolve, principalmente, evitar contato com água contaminada. Em situações inevitáveis, como durante enchentes, use botas impermeáveis. Também mantenha o lixo bem acondicionado para afastar roedores e não consuma água ou alimentos sem higienização adequada.



(Contribuiu Isabella Pascoal - Especial para O POVO)