Seis cães de abrigo em Caucaia morrem afogados durante enchente

Inundação foi causada pelas fortes chuvas que atingiram a Cidade no domingo, 6, e na segunda-feira, 7. Os cães ficaram sobre cadeiras e mesas durante alagamento para se salvar do risco de se afogar

O aumento do nível das águas após o transbordamento do Rio Ceará invadiu residências e um abrigo de cães e gatos de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A inundação causou a morte de seis cachorros da Organização Não Governamental (ONG) Anjos de Quatro Patas.

No bairro, moradores ficaram desalojados pelo transbordamento do rio , na última segunda-feira, 7.

Entre as 7 horas do domingo, 6, e às 7 horas de segunda-feira, 7, Caucaia registrou 83.4 milímetros (mm) de acumulado de chuva, conforme informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



“Não temos ajuda do poder público. Então, nós vivemos hoje de doação, de ajuda de voluntários”, disse a fundadora do abrigo em uma publicação no Instagram no fim de semana.

A cuidadora também reclama da falta de um local, em Caucaia, onde os animais possam ser abrigados especialmente durante a enchente. "Sabemos que esses animais são de responsabilidade do poder público, que não faz nada", comenta.