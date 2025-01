Cinco pessoas e três cachorros são resgatados de enchente no Ceará após rompimento de barragem

Cinco pessoas moradoras do município de Independência, no interior do Ceará, foram resgatadas sem ferimentos de uma área que ficou isolada após o rompimento de uma barragem particular neste domingo, 19.

Eles foram retirados com a ajuda do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Além das pessoas, três cachorros foram salvos do local. O tutor dos animais é um idoso que também foi resgatado, de acordo com a Defesa Civil do Estado.