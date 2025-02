Recomendação de vacina da dengue é ampliada de acordo com vencimento

Imagem de apoio ilustrativo. O intuito é garantir que todos os imunizantes adquiridos cheguem à população e amplie a cobertura contra a doença / Crédito: Samuel Setubal

Uma nota técnica direcionada a todos os estados e Distrito Federal foi publicada pelo Ministério da Saúde (MS) na última sexta-feira, 14, para atualizar a recomendação no uso de vacina da dengue e permitir a ampliação do público-alvo do imunizante. O informe é de caráter temporário e visa otimizar o uso das vacinas disponíveis, evitando desperdícios. O intuito é garantir que todos os imunizantes adquiridos cheguem à população e amplie a cobertura contra a doença.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na nota técnica a qual O POVO teve acesso, o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI/SVSA/MS) orienta quanto às medidas que deverão ser adotadas.

Para garantir que o número correto de doses seja enviado para a aplicação da segunda dose, o DPNI/SVSA/MS deve ser informado sobre a implementação da estratégia temporária adotada de ampliação da vacinação. Além disso, todas as doses administradas devem ser registradas na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), garantindo assim, o monitoramento do processo de imunização. Doses que tem um prazo de validade de dois meses poderão ser transferidas a outros municípios que não foram contemplados com a vacinação contra o vírus ou ser aplicada em faixa etária ampliada, beneficiando pessoas de 6 a 16 anos de idade.

Já as vacinas que completarem um mês de validade, a estratégia poderá ser expandida de acordo com o limite etário especificado na bula da vacina. As faixas etárias entre 4 e 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, deverão ser abrangidas. É de responsabilidade dos estados a decisão sobre o remanejamento das vacinas contra a dengue — com curto prazo de validade — dos municípios já contemplados para aqueles que ainda não foram contemplados pelo imunizante. Mais de seis milhões de doses foram distribuídas Desde o início da estratégia de vacinação contra a dengue até o último dia 10 deste mês, o MS distribuiu mais de 6,5 milhões de doses da vacina, onde mais de 3,2 milhões foram ministradas. O número representa 50,82% do total.