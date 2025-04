Residencial José Euclides registra terceira morte após 143 dias sem homícidios

Faixa celebrava 100 dias sem homicídios no Residencial José Euclides, mas, posteriormente, foram relatados três novos crimes violentos; nesta terça-feira, 15, aconteceu o terceiro assassinato / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Um homem, de 28 anos de idade, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo nesta terça-feira, 15, no Residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que realiza diligências para elucidar o caso e identificar a autoria.

Corpo da vítima de 28 anos de idade ficou ao chão no bairro Jangurussu nesta terça-feira, 15 Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO Moradores reclamam de mais um homicídio na área Os moradores das proximidades lamentam mais uma morte violenta no local, configurando o terceiro caso depois de 143 dias sem mortes. Segundo testemunhas, a vítima apresentava sete perfurações por arma de fogo: duas nas costas, duas no tórax e três nos braços. Ainda conforme relatos, eles supõem que a execução pode ter acontecido em outro endereço e o corpo ter sido arrastado até o ponto onde foi encontrado ou ter contado com o uso de silenciador no crime, porque a morte não foi ouvida pelas redondezas.

De acordo com os residentes próximos, o caso gera preocupação pela escalada da violência nas periferias da Capital, especialmente em áreas marcadas por conflitos territoriais e se queixam de ausência de políticas públicas estruturantes. "Não existe uma trégua, existiu um hiato de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs)", afirma um dos moradores. Ele acrescentou ainda que o assassinato ocorreu a no máximo 200 metros do endereço do primeiro homicídio do dia 8 de abril, em uma base policial.