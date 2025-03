Após 143 dias sem mortes, residencial José Euclides registra assassinato de entregador

Moradores comemoram há pouco tempo os mais de 100 dias sem mortes / Crédito: Samuel Setubal

Um entregador, identificado como Fernando Nícolas Chagas Nogueira, 18, foi assassinado a tiros na quadra nove do Conjunto Residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 8, por volta das 1h40 da manhã, a poucos metros de uma base policial. De acordo com moradores, a vítima retornava do trabalho quando sofreu o ataque.

Integrantes do Conselho do Território Vivo, composto por representantes de movimentos sociais, de universidades e do Poder Público, destacam que esse é o primeiro caso de homicídio registrado na região após 143 dias de "trégua".

No dia 24 de janeiro, moradores da comunidade estenderam uma faixa na estrutura onde funciona o programa Zona Viva, para marcar o centésimo dia sem registro de homicídios no local. Segundo os conselheiros, o recorde havia sido alcançado após a limpeza do bosque localizado entre o Jagatá, o Conjunto José Euclides, o Conjunto Maria Tomásia e o Conjunto Luís Gonzaga, área que divide o José Euclides do residencial Maria Tomásia. De acordo com moradores, o rapaz voltava para casa, após concluir uma jornada de entregas de sanduíches, quando foi vítima de um ataque a tiros, justamente em uma via pública próxima a área do bosque. Moradores reclamam de negligência Em nota, o Conselho do Território Vivo destaca que o crime é reflexo da negligência com as políticas de segurança e infraestrutura na região.

“O jovem assassinado era mais do que uma estatística. Era filho de uma mãe que hoje chora a perda irreparável de um filho dedicado, honesto e sem envolvimento com o crime. Ele representava a luta diária de milhares de trabalhadores que batalham para sustentar suas famílias em meio às adversidades”, diz um trecho. O bosque próximo a área onde o jovem foi assasinado é uma das principais preocupações do moradores, que denunciam a sensação de insegurança Crédito: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO O terreno onde o jovem foi assassinado é uma das principais preocupações do moradores, que classificam o ataque como um “crime de terrorismo”.