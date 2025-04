Linha Leste: estação do Colégio Militar deve ser liberada em outubro, diz Elmano

Ela faz parte da linha que ligará o Centro da Capital ao bairro do Papicu e está localizada na avenida Santos Dumont, entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli. Ao todo, a Linha Leste prevê cinco estações: Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente, Papicu e Tirol/Moura Brasil, com previsão para serem concluídas até 2027.

A estação do Colégio Militar , que integra a Linha Leste do metrô de Fortaleza, deverá ser liberada em outubro deste ano. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas durante entrevista ao O POVO nesta segunda-feira, 14.

De acordo com o chefe do Executivo, foi elaborado um cronograma em conjunto com a empresa responsável pela obra.

O governador ressaltou que foi exigido que a empresa contratasse, inclusive, parcerias com domínio específico no metrô de Fortaleza. A empresa atendeu à demanda, aceitou as condições estabelecidas e reforçou o número de operários na obra.

O governador também ressaltou a conclusão da obra da linha até o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Aeroporto com prazo para o final do ano. A obra da linha Aeroporto do VLT está com cerca de 60% da sua estrutura física concluída, segundo informação do Governo do Ceará, divulgada no dia 7 de abril.