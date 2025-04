Aniversário de Fortaleza: primeiro dia de shows atrai multidão para Lagoa da Parangaba

Com o tema “Viver a cidade é celebrar nossa história” , tiveram início neste sábado, 12, as celebrações pelos 299 anos de Fortaleza .

“O jeito dele cantar, de alegrar as pessoas… Pra mim ele é um príncipe”, comenta. A fortalezense, inclusive, aproveita o momento para dedicar uma música do setlist de Zé em homenagem à cidade: “Maravilhosa”.

Além dos telões que possibilitam melhor visibilidade, a programação conta com acessibilidade e intérprete de Libras ao longo da noite.

Empolgação para o show de Zé Vaqueiro aumenta as expectativas de venda para ambulantes

Entre os vendedores ambulantes, o tema se repete: além das tradicionais vendas de pipoca, bebidas e salgados, muitos oferecem óculos, copos e o característico chapéu de vaqueiro.

Para José Stênio, 27, que desbrava os grupos amontoados na frente do palco, o clima é de expectativa. O vendedor exibe copos coloridos e itens em referência a Zé Vaqueiro, enquanto projeta as possibilidades para alavancar suas vendas.

“No começo, tá um pouco fraco (as vendas)”, avalia José. “O pessoal está esperando para beber agora, e a nossa venda de copos é mais quando começam a beber”.

Neste ano, seguindo a premissa do Ciclo Carnavalesco, a Prefeitura decidiu realizar dois dias de festa, com o objetivo de descentralizar as comemorações do aniversário, inaugurando o evento na Lagoa da Parangaba e contando também com o tradicional show no Aterrinho.

O ambiente, apesar da animação, transparecia uma atmosfera segura, cumprindo a promessa feita pela Secretaria de Cultura de colocar um efetivo de 91 agentes no primeiro dia de festividade, contando com patrulhamento a pé, motocicletas e viaturas.

Zé Vaqueiro agradece carinho dos fortalezenses

Quando a atração mais aguardada do evento abre a porta de seu camarim para receber a imprensa, não esconde o sorriso ao escutar que sua música, “Maravilhosa”, foi citada pelo público como a homenagem ideal para o aniversário de Fortaleza.

“Concordo. Acho que essa música combina com Fortaleza, né?”, diz Zé Vaqueiro. “É uma capital, uma cidade maravilhosa, cheia de lugares maravilhosos, que tanta gente do mundo inteiro vem visitar”.

O carinho dos fãs fortalezenses, que o aguardam desde o início das apresentações, também é agradecido pelo cantor.

“Eu tenho um carinho enorme por Fortaleza. Tudo aconteceu, assim, na minha vida, depois que eu vim pra cá”, destaca. “As portas se abriram nacionalmente”.

Em coletiva de imprensa, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou os motivos para a escolha do polo Parangaba.

“É respeitar a população, respeitar aqueles e aquelas que contribuem para o desenvolvimento dessa cidade”, disse. “A Praia de Iracema é importante, sim, mas também teremos festa aqui na Parangaba”.

Vanda da Silva, 63, aproveitou o show e não perdeu a chance de homenagear a cidade Crédito: Aurélio Alves

Público celebra aniversário de Fortaleza

Na frente do palco, com a caixa de som reverberando as últimas notas musicais, um carta chama atenção. Escrito com tinta azul, os dizeres: “Parabéns, minha Fortaleza! Orgulho de ser cearense!”.

A responsável é Vanda da Silva, 63, que não perdeu a chance de homenagear a cidade. “É muito amor, muito carinho. Eu amo a minha Fortaleza, cheguei aqui com dois anos de idade” declara.

A expressão de Vanda, ao falar da Capital que a acolheu, assume o tom de quem relembra um ente querido. Ao seu lado, a “aniversariante” de 299 anos toma forma e se mistura aos trejeitos do público.

“Meu aniversário foi agora, dia 2 (de abril), então foi um presente pra mim”, completa. “Que Deus abençoe a nossa Fortaleza, e que cada ano fique melhor ainda!”

Com informações de Penélope Menezes