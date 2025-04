Aniversário de Fortaleza terá homenagens, inaugurações e programação descentralizada

Fortaleza celebra 299 anos no domingo, 13 de abril / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira, 4, a programação em comemoração ao aniversário de 299 anos da capital. Com o tema “Viver a cidade é celebrar nossa história”, o prefeito Evandro Leitão (PT), destacou que o evento deve contar com festas, homenagens e inaugurações de equipamentos durante todo o mês de abril. Durante o anúncio, a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, destacou que a programação foi pensada visando dar continuidade à narrativa de modelo de gestão que pensa a cidade como polo criativo em seus mais diversos territórios.

Veja outras atividades culturais anunciadas No dia 8 de abril, o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, inicia sua programação a partir das 18 horas, com a abertura da exposição e performance “Obrigada por guardar a nossa memória!”. A programação conta ainda com uma visita guiada à exposição “O Poço que Você Não Vê”, a partir das 19h30min. Para fechar o dia, o espaço recebe a apresentação artística da Dj Bugzinha, a partir das 20h15min. No dia 9 de abril, a Calçada do Cidal, localizada no Poço da Draga, inicia suas atividades a partir das 17 horas. A concentração deve acontecer na exposição no Centro Cultural Belchior.

A partir das 17h30min, inicia-se o cortejo até o Poço da Draga, com visita mediada ao território. Às 19 horas, os visitantes poderão participar de uma mostra de curtas e uma roda de conversa. A programação do dia encerra com uma apresentação artística da Estação Junina, às 20h15min. No dia 11 de abril, a Prefeitura também anunciou uma roda de conversa com coffee break, em homenagem ao 7º aniversário da Biblioteca Cristina Poeta, no Autran Nunes. “A gente visitou recentemente e vai qualificar as programações, vai qualificar ações e colocar ela dentro de uma estratégia de rede que a gente possa potencializar o Autran Nunes”, destacou a secretária. No mesmo dia, o Centro Cultural Belchior volta a ser palco das celebrações, recebendo uma apresentação de roda de samba, com o grupo DTF - De Todas as Formas.

Este ano, a Medalha Iracema homenageia a bailarina e coreógrafa Dora Andrade, o empresário Ivens de Sá Dias Branco e o missionário comboniano e médico psiquiatra Padre Rino. A solenidade também faz parte das celebrações ao aniversário de Fortaleza, e acontece no dia 11 de abril, no Teatro São José, a partir das 19 horas. No dia 12, em comemoração ao mês do humor, celebrado também em abril, a Prefeitura anunciou que haverá um show com humoristas cearenses e a abertura da exposição "Chico, Renato e Tom", no Benfica. No domingo, 13 de abril, em comemoração ao dia do aniversário de Fortaleza, a Prefeitura preparou uma um tour de trem pela cidade. A viagem deve passar por pontos históricos da capital cearense, do bairro Parangaba ao Centro, no Passeio Público.