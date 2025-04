Aniversário de Fortaleza: festa de 299 anos terá Taty Girl, José Augusto, Zé Vaqueiro e outros

Festa acontece em dois dias: no sábado, 12, na Lagoa da Parangaba, e no dia 13 no Aterrinho

As apresentações foram anunciadas oficialmente pela Prefeitura na manhã desta sexta, 4, no Paço Municipal, no Centro da Capital.

No domingo, 13, no Aterrinho, se apresentarão Taty Girl, Natanzinho Lima, José Augusto e Banda Reite .

No sábado, 12 , a partir das 12 horas, na Lagoa da Parangaba, haverá shows com Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro .

Show com humoristas

No Benfica, no dia 12, haverá show com humoristas cearenses e a abertura da exposição "Chico, Renato e Tom".

Tour de trem por Fortaleza

Uma das iniciativas para comemoração da data será um tour de trem por pontos históricos da Cidade, com saída prevista no dia 13, domingo, do Passeio Público, no Centro.

Previsão é ir até a Parangaba com visita guiada e informações históricas sobre a Capital.