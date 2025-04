Palco para festa de Aniversário de Fortaleza está sendo montado na Praça da Lagoa da Parangaba

Com o alicerce já instalado no centro da praça, montagem do palco está dentro do cronograma previsto e, até amanhã, a iluminação e a decoração devem ser finalizadas / Crédito: FÁBIO LIMA

Conhecida por abrigar o maior espelho d’água de Fortaleza, a Praça da Lagoa da Parangaba será palco para as comemorações em homenagem aos 299 anos da capital cearense. A montagem da estrutura do palco segue a todo vapor nesta sexta-feira, 11, um dia antes das apresentações no local. Com o alicerce já instalado no centro da Praça, profissionais que trabalham na construção do palco informaram que a montagem está dentro do cronograma previsto e que, até amanhã, a iluminação e a decoração do palco devem ser finalizadas.

Para as famílias que pretendem curtir junto com crianças, 29 profissionais da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e seis conselheiros tutelares serão responsáveis pela fiscalização de casos de trabalho infantil, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, além da identificação das crianças com pulseiras contendo deus nomes e contatos de responsáveis para garantir maior segurança. Na Parangaba, o controle do trânsito será feito por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A partir das 6 horas não será permitido estacionar na ruas Gomes Brasil, entre a rua Cândido Holanda e a avenida Américo Barreira; além da avenida Américo Barreira, entre a Rua Gomes Brasil e a Rua Mozart Firmeza. O embarque e desembarque de veículos com pessoas com deficiência nas proximidades do evento será liberado pela AMC. A população pode relatar ocorrências ao órgão pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

No setor de transporte, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçou a frota com 5 ônibus reservas para o Terminal Lagoa. Confira as linhas disponíveis no entorno do polo da Lagoa da Parangaba: 025 – Opaia/Lagoa

034 – Corujão/Av. Paranjana I

035 – Corujão/Av. Paranjana II

036 – Corujão/Conj. Ceará/Montese/Papicu

040 – Parangaba/Lagoa

043 – Conj. Ceará/Fernandes Távora/Lagoa

069 – Lagoa/Via Expressa/Papicu

083 – Conj. Ceará/Augusto dos Anjos/Lagoa

085 – Conj. Ceará/Aldeota

172 – Ant. Bezerra/Lagoa/Parangaba

304 – Bela Vista/Lagoa

308 – Lagoa/Demócrito Rocha/Centro

318 – Av. Lineu Machado/Lagoa/SP1

322 – Conj. Ceará/Granja Portugal/Lagoa

323 – João XXIII/Lagoa

332 – Siqueira/Lagoa

348 – Av. Lineu Machado/Lagoa/SP2

350 – Lagoa/José Bastos/Centro

351 – Bonsucesso/Jóquei/Lagoa

355 – Siqueira/José Bastos/Centro

356 – Genibaú/Lagoa

385 – Conj. Ceará/Centro

421 – Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

A Prefeitura de Fortaleza reforçou para 132 o contingente de agentes da Guarda Municipal que atuarão na segurança do evento no sábado, 12. A Secretaria Regional (SER) 4 fica responsável pelo ordenamento do Polo Parangaba. A Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) fará uma operação especial para a limpeza, antes e após o término dos dois dias do evento.

O espaço terá capacidade para 31 ambulantes, sendo quatro trailers de permissionários que já possuem autorização prévia, e as demais 27 vagas foram distribuídas por meio de sorteio, contemplando 10 barracas de comida e bebida, 12 carrinhos de bebida e cinco itinerantes para a venda de bebidas. Como a cultura e a vivência dos territórios ajudam a evidenciar demandas da população? Durante o anúncio da programação, a secretária da Cultura (Secult), Helena Barbosa, destacou que a escolha dos locais para sediar as atrações foi pensada visando dar continuidade à narrativa de modelo de gestão que pensa a cidade como polo criativo em seus mais diversos territórios. A divulgação da escolha da praça da Lagoa da Parangaba como polo de um grande evento chamou atenção dos moradores que vivem na região. O aposentado João Otaviano Azevedo, 78, conta que mora no bairro desde 1967 e dificilmente vê eventos como esse sendo sediados na região.