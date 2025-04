Estão abertas inscrições para curso de segurança digital para idosos

Serão disponibilizadas mais de 100 vagas para as turmas de Tecnologia da Informação, entre abril e junho. Curso é iniciativa da Sedih e do Senac

A Secretaria de Direitos Humanos do Ceará (Sedih) abre 25 vagas para o curso “Segurança Digital” para idosos. O curso de capacitação tecnológica acontece entre os dias 14 e 23 de abril e visa permitir que eles naveguem com mais segurança na internet. As aulas acontecerão no Senac Centro, em Fortaleza.

