Justiça determina que Prefeitura de Fortaleza garanta moradia a famílias do Mucuripe

Comunidade Saporé, no bairro Mucuripe / Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) determinou que a Prefeitura de Fortaleza garanta moradia por tempo indeterminado para as famílias da Comunidade do Saporé, no bairro Mucuripe. Às margens do riacho Maceió, a localidade é considerada de risco para habitação devido a frequentes inundações e enchentes. LEIA TAMBÉM: Prefeitura promove Fóruns para discutir planejamento de Fortaleza

A decisão foi comunicada pelo Ministério Público do Estado do Ceará durante a esta quinta-feira, 10, e obriga a gestão a manter o pagamento do aluguel social para os habitantes da região até que um novo local para moradia dos residentes seja definido. O executivo municipal também deverá realizar vistorias periódicas para evitar que outros grupos familiares ocupem a área, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. O caso vem sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que solicitou junto à Prefeitura a conclusão do plano de urbanização da área e realização de eventuais reassentamentos no bairro e redondezas. Os pedidos aguardam decisão da Justiça. "O MP do Ceará vem acompanhando não só o processo de reassentamento, para garantir que essas famílias sejam removidas para o próprio bairro ou bairros adjacentes, mas também a permanência daquelas pessoas em terrenos que são passiveis de regularização fundiária e urbanística. Esse processo vai tanto possibilitar a segurança jurídica da posse quanto uma maior qualidade de vida àqueles que ali residem", afirma a promotora de Justiça Giovana de Melo, titular da 9ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, em nota.