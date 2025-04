Governo federal ampliará número de ministérios públicos conveniados

O Nuavv presta atendimento às vítimas de violência no Estado do Ceará / Crédito: Dvulgação/Kléber Gonçalves

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (Nuavv), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recebeu na manhã desta sexta-feira, 11. Durante a visita da Secretaria de Políticas Penais (Senappen), do Governo Federal, o titular da secretaria, André de Albuquerque, anunciou a ampliação de 27 Ministérios Públicos (MP) conveniados até o fim do ano. LEIA TAMBÉM | Ceará lança manual de atendimento médico a mulheres e crianças vítimas de violência

Na visita ao núcleo, o titular da Senappen, André de Albuquerque Garcia, explicou que o Ministério da Justiça tem como objetivo financiar políticas de acolhimento às vítimas de violência no Brasil. De acordo com ele, haverá uma ampliação para 27 Ministérios Públicos conveniados: "É uma determinação do ministro Ricardo Lewandowski, que se utilize parte dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional com esse objetivo. Nós temos hoje dez conveniados com o Ministério da Justiça, e vamos ampliar para 27 agora". Um edital de ampliação para financiar a instalação dos núcleos de acolhimento e atendimento às vítimas de violência no Brasil foi lançado. Segundo André, a expansão deve ocorrer até o fim do ano. "Aqueles que já possuem [convênio], nós vamos reforçar com recursos para que eles possam ampliar suas atividades e contratar pessoal para acolher as vítimas. Como eu disse, respeitando a individualidade e o sigilo [da vítima], evitando-se a revitimização das pessoas que passam por processo de violência", explica.

Conforme André, há um recurso de R$ 1 milhão que poderá ser disponibilizado para cada estado. A renovação do convênio com o MPCE O secretário também comentou sobre a fuga dos penitenciários em Mossoró e afirmou que o evento é irrepetível: “Não vai mais acontecer no sistema penitenciário federal e todas as medidas necessárias, tanto de reforço de protocolo, quanto reforços estruturais foram adotadas não só em Mossoró, mas também revisadaos os protocolos de segurança em todos os cinco presídios federais que são responsáveis pela custódia de presos mais perigosos do país", declarou. Sobre as expulsões de moradores de suas casas pelas organizações criminosas, André destaca: "O que precisa ser feito na nossa visão é uma estratégia conjunta, tanto do acolhimento das vítimas e encaminhamento para outras áreas para que elas possam viver pacificamente, e ao mesmo tempo a estratégia de enfrentamento a essa realidade que não pode ser considerada como normal", finalizou o secretário.

O procurador-geral de justiça do MPCE, Haley Carvalho Filho, falou sobre os ataques de facções criminosas a moradores, provedores de internet e comerciantes do Centro. "O judiciário tem as varas de combate às organizações criminosas e criou uma nova vara no júri também para serem tratados homicídios que tenham sido praticados por pessoas que estão dentro desse contexto de organizações criminosas. E o Ministério Público também tem essas promotorias de justiça que são responsáveis por acompanhar esses processos”, explica. Haley também comentou sobre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). De acordo com ele, o grupo faz a apuração e atua em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no combate às facções.