Polícia Federal recaptura os dois foragidos de Mossoró após 50 dias

Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira, 4. A captura foi divulgada pela Polícia Federal. Eles foram detidos em Marabá, no estado do Pará.

Os presos Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, fugiram no último dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga do sistema penitenciário brasileiro.

