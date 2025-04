Suspeito de coagir alunos por pix no Benfica é preso em flagrante

Os policiais localizaram o homem após o registro de um crime de roubo, a partir das informações acerca das características dos suspeitos / Crédito: Samuel Setubal

O suspeito de coagir e roubar por meio de transferência pix, nos últimos dois meses, no bairro Benfica, em Fortaleza, foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 10. Os crimes do homem eram frequentes nas paradas de ônibus na avenida 13 de Maio, e foram denunciados por alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC). SAIBA MAIS | Alunos da UFC denunciam assaltos e ameaças nas paradas de ônibus do Benfica

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na delegacia, o homem foi capturado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e autuado em flagrante pelos crimes de roubo a pessoa e extorsão. A mulher que estava com ele durante a abordagem também foi conduzida para a delegacia e prestou esclarecimento.

Ela foi liberada em seguida por, no momento, não haver indícios de ligação dela com o crime. Segundo relatos das vítimas ao O POVO, o suspeito, acompanhado de uma mulher, costumava coagir as pessoas por pix, nas paradas de ônibus próximas à UFC.

Ele dizia que morava na rua e havia saído recentemente do presídio. De acordo com as vítimas, o suspeito falava que estava armado e ameaçava roubar o celular de quem não quisesse transferir dinheiro via pix à dupla.

Captura em flagrante A captura em flagrante ocorreu logo após o registro de mais um crime de roubo na região do bairro Benfica, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em seguida, uma composição de policiais militares foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS, e iniciou providências pelo local.

Os policiais localizaram duas pessoas em atividade suspeita, a partir das informações acerca das características dos suspeitos.



A Polícia Civil informa que segue com os trabalhos investigativos em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com as práticas criminosas na região.

Além disso, a Polícia Civil também reforça que outras vítimas de crimes semelhantes na região registrem o Boletim de Ocorrência (BO) para auxiliar os trabalhos policiais em andamento.

Já a SSPDS ressalta, ainda, que as Forças de Segurança se baseiam nos registros de BO para pautar suas ações preventivas e repressivas à criminalidade.