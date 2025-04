Pelo menos 104 escolas de Fortaleza tiveram danos na quadra chuvosa

Idilvan enumera três níveis de resolução em relação aos danos: “O dinheiro [depositado] na conta da escola, quando o valor é entre R$ 40 e R$ 50 mil; um contrato de manutenção, que já tem a empresa licitada, é autorizado e começa [a obra] no outro dia; e a licitação, que é mais demorada”.

“Eu já tive 11 reuniões com os diretores das escolas que eles relatam [os problemas], a gente anota e alguns já resolvem de imediato”, afirma.

Segundo ele, cerca de 104 escolas da rede municipal de ensino sofreram danos críticos causados pela quadra chuvosa. O número representa um total de 20% de escolas da rede pública.

“Esse mês agora tá bem mais tranquilo. Até o Carnaval foi complicado. É uma rede antiga e precária. Eu me assustei com o que eu vi aqui em Fortaleza. Fui secretário por 10 anos no Estado e não tinha uma situação dessa”, relata.

Secretário nega redução na merenda escolar

Também questionado sobre a redução nas merendas escolares, Idilvan afirma que as informações passadas são “uma mentira deslavada”, o que ocorreu foi apenas um atraso logístico.