Adolescente faz socioeducadora refém em unidade no Passaré, em Fortaleza

Uma socioeducadora foi feita refém por um adolescente no Centro Socioeducativo do Passaré, em Fortaleza, na terça-feira, 8. Outros agentes interferiram na situação e conseguiram retirar a profissional do poder do adolescente.

Conforme apuração do O POVO, por volta das 8 horas, profissionais escutaram gritos e se depararam com o adolescente com uma espátula de ferro apontada para a cabeça da profissional.