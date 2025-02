Teto de bloco do residencial Cidade Jardim II desaba parcialmente, em Fortaleza

Residencial Cidade Jardim II, no bairro José Walter, teve o teto de um dos blocos arrancado pela chuva / Crédito: Reprodução/Instagram

O telhado de um bloco do residencial Cidade Jardim II, no bairro José Walter, em Fortaleza, desabou parcialmente durante as chuvas da madrugada desta quinta-feira, 20. Moradores foram surpreendidos pelos danos e temem mais prejuízos com a continuação do tempo chuvoso. A promotora de vendas Isabela Ribeiro, 28, é moradora do último andar do bloco que teve o telhado arrancado pela chuva. “Meu apartamento foi um dos mais afetados. Está escorrendo água na parede”, explica.

Conforme a Defesa Civil de Fortaleza, o apartamento foi vistoriado e a proprietária foi orientada a realizar os reparos necessários. Não houve danos estruturais e o prédio não precisou ser interditado, pois o vento danificou apenas o telhado. Apesar de não haver perigo iminente, Isabela afirma que foi aconselhada pelos agentes a não ficar dentro do apartamento caso haja uma chuva forte novamente. “Você fica bem apreensivo. Se o teto da minha sala desaba, como eu vou sair?”, teme. Mesmo que os danos maiores tenham sido nos apartamentos do quarto andar, Isabela crê que os proprietários das outras unidades também vão ajudar a consertar. “Eu acredito que todo mundo vai se ajudar. Tem infiltrações no segundo, no terceiro”, diz.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) afirma que os Centros de Educação Infantil (CEI) Maria Letícia Mota Moreira e Carlos Roberto, ambos no bairro José Walter, tiveram danos no teto. As medidas de recuperação são analisadas pela pasta. "Em razão disso, as aulas nas unidades identificadas foram suspensas. A SME ressalta que ninguém se feriu com o ocorrido e reforça que monitora situações que possam afetar o funcionamento das unidades escolares, para garantir que medidas sejam tomadas para preservar a segurança de toda comunidade escolar", disse a pasta por meio de nota. A SME não deu prazo para o retorno das aulas nas unidades.

Defesa Civil atendeu 11 ocorrências relacionadas às chuvas Das 19 horas dessa quarta-feira, 19, até as 12 horas desta quinta-feira, 20, 11 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil de Fortaleza. Além do registro de desabamento parcial no José Walter, foram nove riscos de desabamento nos bairros Cais do Porto, Centro, Conjunto Ceará, Dionísio Torres, Granja Portugal, Novo Mondubim, Papicu, Parangaba e Presidente Vargas. Uma inundação também foi atendida no bairro José Walter. Em caso de qualquer risco, a DC de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, por meio do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.