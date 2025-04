Serviluz em Cores: comunidade litorânea vira ateliê de arte urbana e afeto

Com cores, arte e afeto, o Serviluz em Cores transforma não só fachadas, mas também a relação dos moradores com o lugar onde vivem, trazendo luz para realidades historicamente apagadas.

Programação

Para quem quiser admirar o painel, a programação do Serviluz em Cores segue até o dia 12 de abril e está localizada na av. Leite Barbosa, 965 - Cais do Porto, Fortaleza - Ce.

Nos dias 10, 11 e 12, será realizada uma oficina de stencil no Instituto Serviluz, voltada para moradores da comunidade a partir de 12 anos. A formação acontece das 13h às 17h e será conduzida pelo artista urbano Armando Syba.



O Instituto Serviluz fica na rua Amâncio Filomeno - Cais do Porto, Fortaleza -CE

Confira imagens do ação no Serviluz