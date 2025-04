Alunos da UFC denunciam assaltos e ameaças nas paradas de ônibus do Benfica

Estudantes da Universidade Federal do Ceará denunciam assaltos e ameaças nas paradas de ônibus do Benfica / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Há pelo menos dois meses, as pessoas que esperam o ônibus nas paradas do bairro Benfica, em Fortaleza, são abordadas por um homem e uma mulher que ameaçam tomar o celular de quem não transfere dinheiro via pix para o casal. As abordagens da dupla costumam ocorrer nas proximidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Benfica. Estudantes da UFC relatam ao O POVO, anonimamente, que foram coagidos pelo casal nesta semana.

LEIA MAIS | Fortaleza registra queda de 61,8% nos assaltos a ônibus em dois meses, em meio a sensação de insegurança



“Fiquei com medo do que ele poderia fazer comigo quando eu verbalizasse que não tinha dinheiro. Pensei em pedir ajuda, mas não tinha policiamento no local”, relata uma aluna que prefere não se identificar e será chamada de Lia. Ela conta que foi vítima da dupla na última quarta, 9, enquanto estava com uma amiga, por volta das 18h50min, na parada de ônibus situada em frente à Reitoria da UFC, na avenida 13 de Maio, no bairro Benfica. “Ele chegou, me deu boa noite, disse que estava armado, que não queria fazer nada comigo, mas que tinha acabado de sair do presídio e queria dinheiro. Dinheiro pra se manter. Ele enfatizou que estava armado, tentou me coagir. E eu falei que não tinha dinheiro, estava só com o valor de transporte dentro do bolso e o dinheiro contado para me manter naquele momento ali, naquele dia”, relata Lia.

Segundo ela, o suspeito passou longos minutos ao lado dela até tentar coagir outros estudantes. “Num momento de desespero, de nervosismo, muita gente acabou realmente fazendo pix pra ele. Ele divulga o número de pix. E muitos estudantes acabaram por medo mesmo de uma represália enviando algum valor pro pix dele”, diz Lia. Lia comunica que não fez Boletim de Ocorrência, mas acrescenta que “muita gente fez, na delegacia mais próxima, que fica no Centro de Fortaleza”.