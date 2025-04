Mulher é presa em Russas por golpe com falso comprovante de pagamento

A Polícia Civil do Estado do Ceará realizou um trabalho que resultou na prisão em flagrante de uma mulher suspeita de aplicar golpes contra um estabelecimento comercial na cidade de Russas, a 167,91 km de Fortaleaz, nessa terça-feira, 8.

A ação se iniciou após um comércio de eletrônicos no município registrar um Boletim de Ocorrência (BO) informando a prática criminosa no local. Com o auxílio do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), os policiais civis identificaram uma mulher que estaria envolvida com o crime.

Após os levantamentos, a mulher, de 35 anos, tentava adquirir um produto utilizando um falso comprovante de pagamento no momento em que foi capturada. Em sua posse, cinco aparelhos celulares oriundos de crimes de estelionato foram apreendidos.