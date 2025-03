Fortaleza registra queda de 61,8% nos assaltos a ônibus em dois meses, em meio a sensação de insegurança

O estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Santiago Mendes, 20, relata que perdeu o celular durante um assalto a ônibus enquanto voltava do trabalho para casa.



“Um sentou do meu lado e o outro sentou atrás de mim, perguntaram do meu bairro, o que me assustou mais. Aí depois eles anunciaram assalto, mesmo sem estarem armados. Pediram para ninguém reagir e para o motorista continuar”, lembra.

Santiago explica que a experiência gerou uma sensação de medo e insegurança, fazendo com que ele adotasse novos cuidados ao usar o transporte público. Entre eles, o estudante cita que, agora, evita mexer no celular e deixar seus pertences, como bolsas ou mochilas mais próximo do corpo e sempre no campo de visão. “Hoje eu fico mais alerta”, afirma.