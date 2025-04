Mulher sofre tentativa de homicídio perto de terminal de ônibus em Fortaleza

Vítima estava circulando nas imediações do terminal de ônibus do Siqueira quando foi surpreendida por disparos efetuados por dois homens em uma motocicleta e socorrida a um hospital

Uma mulher, ainda não identificada oficialmente, foi vítima de uma tentativa de homicídio durante a noite dessa terça-feira, 9, em Fortaleza . O crime ocorreu nas imediações do terminal de ônibus do Siqueira , no bairro Vila Peri, onde a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram disparos contra ela.

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foram acionados após populares efetuarem denúncia de que uma dupla estaria efetuando disparo com armas de fogo ao redor do bairro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a moto utilizada para o crime foi apreendida e levada para o 30° Distrito Policial (30° DP), no Jangurussu. As investigações sobre o caso serão conduzidas pela delegacia do 5° DP, que agora busca identificar e localizar os suspeitos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 5° DP: (85) 3101-2948



