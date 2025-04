Após ameaças de faccionados, PM se muda de casa no José Walter

Vereador Soldado Noelio (UB) afirmou que familiar da vice-governadora Jade Romero (MDB) estava entre as pessoas que se mudaram do local, o que ela negou

Dois homens foram conduzidos ao 13º Distrito Policial (13º DP) após fazerem pichações em alusão à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e ameaçarem um policial militar, morador da rua onde as inscrições foram feitas . O caso foi registrado nesse domingo, 6, no bairro José Walter, em Fortaleza .

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) afirmou que a dupla ameaçou o agente de segurança, que estava de folga, enquanto fazia as pichações. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

“Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) embasado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro foi lavrado em desfavor da dupla no 13º Distrito Policial, a qual ficou encarregada das investigações do caso”, afirmou em nota a corporação, que negou a informação de que a família foi expulsa de sua casa pela facção.

Entretanto, nesta terça-feira, 8, o PM e sua família se mudaram da residência. Policiais militares foram acionados para promover a segurança da mudança.