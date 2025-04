Duplo homicídio na Praia do Futuro e execução de turista em resort na Bahia podem estar relacionados

Vítimas mortas na Praia do Futuro eram empresários do ramo de apostas / Crédito: reprodução

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os três seriam amigos e empresários no ramo de apostas, sendo que cada um atuava em uma região, sendo Renato no Rio de Janeiro, André Luís no Rio Grande do Sul e Gutemberg no Ceará. Dupla de criminosos teria viajado ao Ceará para executar empresários Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil do Ceará e Polícia Civil de Pernambuco acusadas de envolvimento nas mortes. O crime tem características de execução. Os dois suspeitos viajaram para o Ceará e ficaram hospedados na Praia de Iracema, em Fortaleza. E fizeram check-out horas antes do duplo homicídio. Conforme os autos, Júlio César do Nascimento seria o responsável pela execução do crime. Ele efetuou tiros contra as vítimas, que estavam em uma Hilux, e fugiu. A moto usada por Júlio foi providenciada pelo primo dele. Gabriel Carlos do Nascimento da Silva, que também alugou o Fiat Cronus usado como apoio no crime.

Gabriel conduziu o carro até onde a motocicleta foi abandonada por Júlio e os dois seguiram até Pernambuco. Uma terceira pessoa foi identificada e apontada pela Polícia por fornecer logística para que a dupla praticasse a execução. As vítimas Renato e André estavam em uma barraca de praia e encontrariam suas respectivas companheiras, que faziam compras no Centro de Fortaleza. No entanto, a caminhonete foi interceptada por um indivíduo em uma motocicleta, que estava vestido com um fardamento de motociclista por aplicativo. O criminoso efetuou os disparos de arma de fogo que ocasionaram as mortes dos turistas. Um automóvel dava apoio na ação.

Os três estariam no mesmo resort quando Victor foi morto A Polícia verificou que Renato estava presente em um homicídio registrado em 25 de agosto de 2022, quando Victor Gutemberg, turista de Fortaleza, foi executado dentro de um resort em Salvador, na Bahia. Os celulares das vítimas foram apreendidos e as companheiras dos dois foram intimadas a comparecer no DHPP. No depoimento, foi informado que Renato havia sofrido uma tentativa de homicídio há sete ou oito anos. Leia mais Suspeitos da morte de motorista e passageiro no Icaraí são presos pela Polícia Civil Sobre o assunto Suspeitos da morte de motorista e passageiro no Icaraí são presos pela Polícia Civil